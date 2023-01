Il Sole 24 Ore

Vinitaly, Veronafiere e Ice portano in nove Paesi il meglio del made in Italy … Parte domani il roadshow per promuovere le cantine in Europa, Usa e Asia… Contro gli allarmismi sul vino e gli health warning in etichetta alla stregua delle sigarette la strada maestra è quella della promozione. Ne sono convinti a Veronafiere, la società che gestisce il Vinitaly di Verona che ha dato vita, insieme a Ice Agenzia e al sistema camerale a un roadshow internazionale dedicato al vino made in Italy che prenderà il via domani. Una grande campagna promozionale che durerà fino al 23 febbraio prossimo toccando 12 città di 9 Paesi in tre diversi continenti (Asia, Nord America ed Europa) che consentirà alle cantine italiane di allacciare rapporti con i buyer internazionali ma anche di favorire l'incoming degli operatori stranieri alla 55ma edizione di Vinitaly in calendario a Verona dal 2 al 5 aprile prossimi. Il roadshow partirà domani dall’Europa con Rust (Austria) per poi volare negli Usa con Princeton e New York dal 23 al 25 gennaio. I124 Vinitaly sarà contemporaneamente di scena anche a Copenaghen. L’azione promozionale proseguirà in parallelo tra Usa e Europa anche a inizio febbraio con le tappe previste a Chicago (2 febbraio) e Monaco, Bruxelles e Zurigo tra il 6 e l’8 febbraio. Poi la carovana del vino italiano farà tappa anche nel Regno Unito con gli appuntamenti di Londra (8 febbraio) e Cardiff (il 9). E poi si volerà in Asia con gli appuntamenti di Tokyo e Seoul (tra 21e 23 febbraio). E, a proposito del sempre più importante aspetto formativo e di educazione al consumo moderato, durante questi appuntamenti sono previste le iniziative formative curate dalla Vinitaly International Academy, la struttura creata da Veronafiere per diffondere la conoscenza della varietà del patrimonio enologico italiano tra buyer, operatori della ristorazione ma anche e soprattutto consumatori internazionali. I 9 Paesi selezionati da Vinitaly per le missioni promozionali rappresentano i due terzi del valore e del volume di vino tricolore esportato nel 2022. “Il nostro - ha commentato il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo - è un lavoro di squadra che coinvolge istituzioni, Ice, sistema camerale, la rete di rappresentanza estera. Un’attività che guarda allapromozione delle etichette italiane, ma che rappresenta anche un’occasione per noi per esplorare nuove opportunità su alcuni mercati di interesse, come già fatto con Wine To Asia e Vinitaly China Road Show e con Wine South America per il Brasile”. “L’iniziativa promozionale - ha aggiunto l’ad di Veronafiere, Maurizio Danese - punta a consolidare il presente e il futuro commerciale del vino italiano nel mondo e implementa l’importante investimento di oltre 3 milioni di euro per favorire l’incoming di buyer e operatori stranieri a Verona per il prossimo Vinitaly”.

