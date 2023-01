Il Sole 24 Ore

Riassetto Terra Moretti, liquidato il socio cinese torna al 100% italiana … Ieri il closing del riacquisto con l’uscita dal capitale del fondo N.U.O…. Proprietario in casa propria. Vittorio Moretti ha riacquistato l’intero capitale di Terra Moretti Distribuzione, azienda leader della Franciacorta (con brand come Bellavista, Contadi Castaldi ma anche proprietaria di cantine come Sella & Mosca in Sardegna oltre a Petra, Acquagiusta e Teruzzi in Toscana) che torna così al 100% italiana. È stato infatti siglato ieri il closing dell’operazione che ha portato a liquidare la partecipazione detenuta dal fondo di investimento cinese N.U.O. Capital Sa che fa capo alla famiglia Cheng Pao di Hong Kong. Il fondo N.U.O. capital rilevò nel 2016 i1 30% del capitale di Terra Moretti Distribuzione (che realizza il 98% del fatturato di Terra Moretti Vino) per una cifra vicina ai 24,5 milioni di euro. Nel 2016 l’apertura del capitale a soci esterni fu un passaggio obbligato nel percorso di crescita di Terra Moretti, che proprio quell’anno rilevò da Campari la storica cantina sarda Sella& Mosca (con&capo ettari di vigneti nel Nord della Sardegna) e Teruzzi a San Gimignano. “Adesso abbiamo potuto realizzare quest’operazione di buy back grazie alle grandi performance di questi anni - ha commentato l’ad di Terra Moretti Holding e di Terra Moretti Vino, Massimo Tuzzi - Il fatturato del settore vino è passato dai 53 milioni del 2020 agii 84 di fine 2022. E questo nonostante il Covid e i grandi investimenti effettuati (18o ettari di vigneto reimpiantati negli ultimi due anni solo per Sella & Mo-sca). Risultati resi possibili anche grazie alla proficua partnership con N.U.O.. Siamo oggi un’azienda migliore, ci siamo evoluti per essere partner di un fondo di questo calibro e ci siamo attrezzati con una disdplina finanziaria di processo e di sistemi che altrimenti non avremmo avuto. Siamo molto soddisfatti anche perché dl partecipazioni finanziarie nel mondo del vino ce ne sono tante, ma sono pochi invece i casi degli imprenditori originari che riacquistano le quote. Noi siamo uno di questi”. “Oggi si chiude un capitolo importante per N.U.O- ha aggiunto il Ceo di N.U.O. Capital, Tommaso Paoli-. Terra Moretti Vino ha sancito il nostro esordio nell’industria italiana con particolare riferimento al segmento luxury del settore s,itivinicolo, esperienza che oggi rappresenta un grande valore per il nostro business”. Il settore vitivinicolo (con 1.154 ettari in tre regioni italianea grande vocazione vitivinicola) ha un molo dl primo planoall’intemo di Terra Moretti Holding, che è poi completata dal compatto costruzioni e dall’hospitality (tra gli alberghi anche L’Albereta Relais& Chateau di Erbusco e L’Andana Resort a Castiglione della Pescala, che ospita il ristorante stellato d’ Enrico Bartolini). L’intera holding fattura complessivamente 170 milioni di euro e ha 830 dipendenti.

