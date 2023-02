Il Sole 24 Ore

Dall’Asia al Sud America Veronafiere all’attacco con Vinitaly e Marmomac … Le iniziative all’estero… Nel 2022, tra le rassegne internazionali ospitate da Veronafiere, Vinitaly ha registrato la massima incidenza (28%) di compratori stranieri, provenienti da 139 Paesi, in rapporto al totale degli ingressi; un’edizione importante, che ha impresso un’ulteriore impronta business al più prestigioso salone del vino italiano. Internazionalità degli operatori professionali è stata anche la cifra di Marmomac (la fiera del marmo), con il 63% dei visitatori giunti a Verona da 132 nazioni. Ottimi risultati, inoltre, per le altre principali rassegne b2b e b2c del gruppo, come Fieragricola, Fieracavalli, Progetto Fuoco e Motor Bike Expo. Logico quindi che sia Vinitaly sia Marmomac rappresentino i due pilastri sui quali poggia la strategia per la promozione e il rafforzamento della Fiera di Verona - e delle filiere industriali collegate alle rispettive manifestazioni - sui mercati di tutto il mondo. Nel caso di Vinitaly, per esempio, è stata lanciata da Veronafiere un’iniziativa senza precedenti: un roadshow globale, da119 gennaio al 23 febbraio prossimo, con 13 tappe in nove Paesi di tre continenti (Asia, Nord America, Europa). Si tratta di mercati che rappresentano complessivamente i due terzi del totale dell’export di vino italiano. Dice Federico Bricolo, presidente di Veronafiere: “E un lavoro di squadra, che vede coinvolte l’Ice e il sistema camerale, la rete di rappresentanza estera e la struttura interna di Veronafiere, il roadshow è un’occasione per consolidare la presenza di Fiera Verona su alcuni mercati strategici, attraverso manifestazioni come Wine To Asia (11-13 maggio 2023) e Vinitaly Chengdu (8-11 aprile 2023) per la Cina e la più ampia area dell’Estremo Oriente e con Wine South America per il Brasile e il continente sudamericano”. Si tratta di una campagna di promozione senza precedenti nella storia del Vinitaly, che si aggiunge all’investimento di oltre 3 milioni di euro per favorire l’arrivo di buyer e operatori dall'estero in vista del prossimo salone, in programma a Veronafiere dal 2 al 5 aprile 2023. Intanto, è alle porte la ventesima edizione di Vitoria Stone Fair, la più importante fiera dell’America latina dedicata al comparto lapideo in calendario in Brasile (Espírito Santo) dal 7 al io febbraio prossimi. Alla fiera interverranno circa 300 espositori da 5 paesi: Brasile, Cina, Italia, Spagna, Turchia. L’aspettativa è quella di ospitare visitatori da 60 Paesi. La rassegna rientra tra le iniziative estere di Marmomac attraverso Veronafiere do Brasil. E, sempre nel settore del marmo, c’è grande attenzione anche agli Stati Uniti: venerdì 3 febbraio Fiera di Verona organizza a Chicago un incontro con gli architetti americani per promuovere le eccellenze italiane. Chiude Bricolo: “Consolidare il proprio network internazionale fornendo strumenti innovativi per le aziende è uno degli obiettivi primari della Fiera di Verona. Il nostro motto è: crescere all’estero e con l’estero”.

