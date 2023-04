Il Sole 24 Ore

Vino, Franciacorta vince la serata degli Emmy Award … Il consorzio bresciano di vini firma un contratto triennale con la Television Academy… Agli Emmy, gli Oscar della tv di Los Angeles, quest’anno si brinderà con le bollicine Franciacorta. Il consorzio dei vini bresciano ha appena portato a casa un contratto triennale con la Television Academy come sponsor ufficiale del prestigioso premio a stelle e strisce, la cui 75esima edizione è prevista per il 18 di settembre. “Peccato che saremo in piena vendemmia, altrimenti sarei andato volentieri al gran gala”, ammette Silvano Brescianini, presidente del Consorzio Franciacorta, che si è portato a casa una bella soddisfazione. “Grazie alla partnership con la Camera della moda siamo già presenti da dieci anni alla Fashion week di Milano - ricorda Brescianini - e siamo anche partner di Guida Michelin, Porsche e Mille Miglia. Ora anche questo traguardo internazionale, che nell'anno di Brescia e Bergamo capitali della cultura italiana cade proprio bene”. Alla notte degli Emmy, dunque, le star delle serie televisive mondiali brinderanno a Franciacorta. Quale, dei 126 associati, rappresenterà il consorzio? “Sul parterre porteremo più etichette - racconta il presidente - cominciando da quelle che sono già distribuite negli Usa”. Ad oggi, su 20,2 milioni di bottiglie di Franciacorta, solo 2,3 milioni prendono la via dell’export. Per un consorzio con un giro d’affari tra i 400 e i 450milioni di euro all'anno, i consumatori internazionali valgono dunque solo l’11%. “Ma negli ultimi dieci anni sono raddoppiati”, dice Brescianini: al primo posto delle destinazioni c’è la Svizzera, dove arriva un quinto di tutti i calici esportati; il Giappone è al secondo posto, con una quota del 13,7%. Con il 12,1%, gli Usa sono la terza piazza: “Gli Stati Uniti oggi sono il mercato più importante per il vino a livello mondiale e hanno un'economia che sta volando - dice Brescianini - due settimane fa sono stato a Miami, Chicago e New York e ho constatato con i miei occhi che sia la capacità di spesa che i consumi degli americani sono in crescita”. Rispetto al 2019, le vendite di Franciacorta negli Usa sono aumentate del 18%. Ma sulla crescita del futuro pesano due variabili: “Il primo limite è la terra - spiega il presidente - negli ultimi anni la nostra produzione è calata per colpa delle gelate e del cambiamento climatico, che diminuisce le rese. Il secondo è la dimensione delle nostre aziende, che sono familiari o molto piccole e per loro attrezzarsi per andare in un mercato così lontano come quello Usa è più difficile”. Su 126 soci, solo 20 oggi esportano in America: per questo il Consorzio spinge sulla promozione, e la partnership con gli Emmy sarà la punta di diamante delle attività dei prossimi tre anni. Il Franciacorta, a Los Angeles, ha però un po’ giocato in casa. Il Ceo della Television Academy, Frank Scherma, adora la cucina e ha un nonno di Palermo, “II Franciacorta sarà un grande ambasciatore del made in Italy agli Emmy e io mi riprometto di andare a trovare i suoi produttori la prossima volta che verrò in Italia”, racconta. La lista ufficiale degli sponsor per l'edizione 2,023 verrà resa nota a luglio, ma per il Franciacorta l'Academy ha fatto una eccezione: “E la prima volta che lavoriamo con un brand italiano - dice - il vostro design e la vostra cucina sono molto apprezzati negli Usa”. Lo sono anche le nostre tv? “Colossi come Netflix - sostiene Scherma - hanno tante produzioni francesi, ma così come recentemente hanno portato al successo le serie sudcoreane, così potrebbe in futuro succedere la stessa cosa con quelle italiane. La seconda serie di White Lotus prodotta dalla Hbo, per esempio, è ambientata in Sicilia”. E ha anche avuto un discreto successo: durante l’ultima edizione degli Emmy ha intascato 10 statuette.

