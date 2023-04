Il Sole 24 Ore

Vino, la cantina Ruffino sbarca a Bolgheri … Ruffino sbarca a Bolgheri, sulla costa toscana, in una delle aree vinicole più prestigiose al mondo, attraverso l’acquisto di 15 ettari di vigneto in due diverse zone (sei ettari sono già impiantati, gli altri sono terreni provvisti di diritti di reimpianto) e avvia la costruzione di una cantina, della sede aziendale e di un centro di ospitalità. L’investimento complessivo, secondo stime del Sole 24 Ore, superai 20 milioni di curo. In pratica il marchio toscano, che fa capo al gruppo americano Constellation Brands e ha appena chiuso (a fine febbraio) un bilancio da 124 milioni di fatturato, si appresta a “costruire” una nuova tenuta che avrà una propria etichetta (il nome è ancora da definire), puntando sulla qualità dei vini e dei materiali: la cantina, che sorgerà sulla via Bolgherese dove si affacciano tutti i grandi marchi, sarà a basso impatto ambientale e paesaggistico, e sarà pensata per una ventina di ettari di vigneti, quelli a cui l’azienda intende arrivare nel giro di qualche anno. Lo sbarco di Ruffino a Bolgheri arricchisce il ventaglio di denominazioni toscane di alta qualità presidiate dall'azienda, che già conta Brunello di Montalcino e Chianti Classico, e completa il quadro a cui il presidente e amministratore delegato Sandro Sartor puntava da sempre. Dando una spinta decisiva al riposizionamento verso l’alto di gamma: “A Bolgheri vogliamo fare alta qualità - spiega Sartor - rispettosi dell’ambiente e delterritorio. Stiamo spostando il baricentro della nostra azienda verso l’alto con l’obiettivo di aumentare la marginalità e posizionarci in una fascia di mercato con una ciclicità meno accentuata. Del resto la strategia seguita da noi, così come da Robert Mondavi, è in linea con quella imboccata da Constellation Brands in America”. Il bilancio 2022 di Ruffino (chiuso a fine febbraio) indica 124 milioni di ricavi, in linea con l'anno precedente, e 28,6 milioni di bottiglie vendute (-4%).

