Il Sole 24 Ore

Vinitaly, chiude l’edizione 2023 con 30mila buyer esteri … La manifestazione arriva al traguardo con +20% di acquirenti oltreconfine… Vinitaly 2023 chiude col nuovo record di buyer esteri che dovrebbero toccare (la manifestazione veronese si conclude oggi) quota 3omila presenze, con una crescita del 20% rispetto allo scorso anno a riprova dell’impronta sempre più business oriented del principale appuntamento dedicato al vino italiano. Ma non solo. Le presenze, a manifestazione ancora aperta, si sono già tradotte in timila appuntamenti b2b che in molti casi sono approdati alla definizione di un contratto di fornitura. Risultati che sono il frutto degli investimenti effettuati negli ultimi mesi da Veronafiere, circa 9 milioni di euro per realizzare un lungo tour promozionale che ha toccato 9 Paesi e 13 città e che ha portato a selezionare mille grandi buyer (rio solo dalla Cina) e operatori della grande distribuzione internazionale, dell’horeca e delle piattaforme di e-commerce che sono stati questi giorni a Verona. “La strada è tracciata - ha commentato ieri il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo - e l’obiettivo è quello di costruire con i partner istituzionali una piattaforma promozionale permanente e coordinata in grado di attrarre da un lato gli investimenti sul prodotto italiano e dal’altro l’incoming sull’Italia, i suoi territori vocali e sulla rassegna che meglio rappresenta il vino, cioè Vinitaly. In questa ottica puntiamo a intensificare e ad accelerare una progettualità che renderà Vinitaly un brand strumento ancora più efficace sullo scacchiere della domanda internazionale di vino italiano con l’obiettivo di incrementare sempre di più le presenze di operatori internazionali dall'estero e la presenza costante del vino e delle cantine made in Italy sui mercati globali già consolidati come su quelli più promettenti”. La lista degli appuntamenti è già definita. “La prossima frontiera di radicamento di Veronafiere - ha aggiunto Bricolo - dopo Brasile e Cina Paesi guida per le aree dell’America Latina e dell’Asia, saranno poi gli Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud e Far Fast”. Al momento, ha aggiunto ieri sera l’amministratore delegato di Veronafiere, Maurizio Danese “possiamo anticipare un +20%, di operatori esteri rispetto alla scorsa edizione. Un dato che conferma una sempre maggiore internazionalità di Vinitaly e asseconda uno degli obiettivi del piano di sviluppo della manifestazione secondo la nuova governance. Nella giornata di oggi a un giorno dalla chiusura - prosegue l’ad -- il riscontro da parte delle aziende espositrici è assolutamente positivo con risultati inediti sul fronte delle agende e degli incontri con i referenti commerciali da diverse aree a partire dagli Usa e soprattutto dall’Asia, con Cina in testa. A stasera (ieri sera ndr) il matching b2b registrato dalla piattaforma Vinitaly plus ha superato gli rimila appuntamenti”. Tra le novità in chiave promozionale emerse ieri a Verona, il tour di due anni in giro per il mondo dell’Amerigo Vespucci che salperà nel prossimo luglio per promuovere le eccellenze del made in Italy toccando le principali città di tutti i continenti. L’annuncio è stato lanciato a Vinitaly dal ministro della Difesa Guido Crosetto. “Le imprese - ha detto Crosetto - ci hanno chiesto di aiutare a portare all’estero l’immagine italiana e ora il Governo lo farà anche attraverso il ministero della Difesa. Dal 1 luglio, per due anni, la Amerigo Vespucci sarà impegnata in una campagna addestrativa che farà il giro del mondo, con tappe in ogni continente dove presenteremo anche il meglio del made in Italy. In questo progetto, Veronafiere, con Vinitaly, ci accompagnerà sulla più famosa nave scuola della Marina militare italiana, contribuendo a promuovere le eccellenze della Nazione fuori dai nostri confini”.

