Il Sole 24 Ore

Fondazione Enpaia beve ancora Masi… Gli agrotecnici ci hanno preso gusto con l'amarone. Masi Agricola, società quotata su Euronext Growth Milan e tra ì leader italiani nella produzione di vini premium, radicata in Valpollicella Classica, ha reso noto ieri di aver ricevuto da parte di Fondazione Enpaia (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura) una comunicazione di aumento della propria partecipazione in Masi Agricola, che annovera 2.430.720 azioni in capo alla Gestione Principale e alle Gestioni Separate, raggiungendo la soglia del 7,56% del capitale sociale rappresentativo di azioni che conferiscono diritto di voto. L’attuale azionariato risulta dunque così composto: Sandro Boscaini al 24,% con 7.875.000 di azioni, Bruno Boscaini al 24,5% con 7.875.000, Mario Boscaini al 24,5%con 7.875.000, inoltre Red Circle Investments al 10% con 3.215.568 azioni e Fondazione Enpaia al 7,6% con 2.430.720 azioni.

