Il Sole 24 Ore

Vino, Stati Uniti perno del mercato globale … Nel mondo si consumano 37 miliardi di bottiglie di vino l’anno: il 14%negli Usa… Gli Stati Uniti resteranno il perno del mercato mondiale del vino che nei prossimi vent’anni assisterà a unrallentamento dei consumi (ma non a una caduta) che si sposteranno sempre più verso i vini Premium e di fascia alta. È questo in sintesi lo scenario futuro dei consumi mondiali di vino tratteggiato dall’Osservatorio dell’Unione italiana vini e che sarà presentato questa mattina a Roma all’assemblea dell’associazione. “Nel mondo — spiegano all’Osservatorio Uiv- si consumano oltre 37 miliardi di bottiglie divino l’anno, di queste più della metà sono stappate in 8 Paesi: Stati Uniti (24%), Francia (10%), Italia e Germania (7%), quindi Cina (6%) e Regno Unito (5%), Canada (2%) e Giappone (1%). Aree epicentro dei consumi globali che negli ultimi vent’anni (1999- 2019) hanno visto incrementare gli acquistivino del 27%. Una corsa destinata nel prossimo futuro a rallentare”. L’Osservatorio Uiv prevede infatti - da oggi al 2039 - un incremento del tasso di consumo di appena il 7%. In questo quadro il traino verrà dagli Usa dove la crescita, nello stesso periodo, sarà del 27%. Le vendite rallenteranno invece in Europa e in Italia ma saranno compensate dall’ulteriore crescita dell’export. “Il mondo che consuma vino — ha commentato il presidente dell’Unione italiana vini, Lamberto Frescobaldi - non costruirà più la sua crescita sul volume, ma sul valore evocativo espresso dalle bottiglie: dal gusto all’esperienza, dal concetto di s ostenibilità al lifestyle. Noi dovremo rafforzare la nostra offerta Premium. È vero che c’è un rallentamento nei consumi. Ma fatto 100 il consumo mondiale di solo alcol, una quota del 45% è rappresentata dall’universo degli spirits (anche per effetto del maggior contenuto per litro), il 34,3% è coperto dalla birra e appena l’11,7% è legato dal vino. Ci sonoimarginiperché il vino, prodotto di qualità, legato al territorio che si accompagna ai pasti e alla convivialità possa conquistare spazio rispetto ad altre categorie perché il vino non è solo un prodotto che contiene alcol ma molto altro”.

