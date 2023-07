Il Sole 24 Ore

Vino pregiato nella morsa dell’incertezza … Non solo arte, auto classiche, orologi e gioielli. Tra i passion asset, l’insieme dei beni che integrano una componente finanziaria a una puramente emotiva, acquista sempre maggiore rilevanza il vino pregiato. Una tipologia di investimento che, negli ultimi lo anni, ha restituito rendimenti elevati ai suoi estimatori, che lo hanno scelto sia per diversificare il portafogli sia per mettersi al riparo dalle incertezze del mercato. Che si sia trattato di una scelta vincente, lo testimonia il Knight Frank Luxury investment index: nell’ultimo decennio questa asset class ha registrato una crescita de1137 per cento. Dopo un brillante 2021, però, che ha visto il vino attestarsi quale best performer del Knight Frank Luxury investment index Q2 2021, con una crescita degli investimenti del 13% secondo il Knight Frank fine wine icons Index, e un buon inizio del 2022,1e performance hanno segnato un rallentamento che prosegue nell’anno in corso. A giugno, ad esempio, l’indice Liv-ex Fine Wine 100, benchmark per il monitoraggio dei prezzi dei vini pregiati più ricercati sul mercato secondario, che si compone anche di sedici vini italiani (tra Toscana e Piemonte), perde il 2,9% su base mensile, sulla scia di una maggiore cautela del mercato allaluce della incerta economica globale. Una tendenza in linea coni mesi precedenti, che, secondo gli esperti, può essere letta come una correzione, dopo anni di forte crescita, più che come una vera e propria inversione di tendenza. I vini pregiati restano, così, una accet class da monitorare. “Quando si parla di investimenti alternativi, la passione ha un ruolo cruciale e nel caso dei vini pregiati questa si combina perfettamente con le potenzialità del mercato - afferma Edoardo Maria Lamacchia, amministratore delegato di eWibe, primo hub nato nel 2022 che si propone di riunire servizi di trading, informazione e deposito bottiglie con l’obiettivo di avvicinare a questa asset class un pubblico ampio -. Ci sono almeno quattro motivi per investire in vini: rendimenti elevati (negli ultimi 20 anni in media del +10%), nessuna imposta sul capital gain, decorrelazione rispetto agli eventi macroeconomici, diversificazione del portafoglio con asset tangibile”. eWibe ha predisposto quattro indici per sintetizzare il valore di un paniere di vini iconici delle ultime dieci annate, monitorandone la performance di mercato.

