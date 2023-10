Il Sole 24 Ore

Frescobaldi é la migliore azienda di famiglia 2023 … Andato alla casa fiorentina produttrice divino dal 1300 la 18esima edizione… È andato alla casa vinicola fiorentina Frescobaldi, che dall’inizio del 1300 produce vino in Toscana, il 18esimo Premio Alberto Falck come migliore azienda familiare, assegnato da Aidaf, l’associazione italiana che raggruppa più di 270 imprese di famiglia. La premiazione si è svolta ieri sera al Teatro del Maggio musicale fiorentino di Firenze, dove è in corso il convegno annuale dell’associazione intitolato “Impresa, arte, cultura: investire e creare valore per l’azienda, la famiglia, la comunità”. Il Premio, istituito nel 2005, va a chi si è distinto sul fronte economico-finanziario, mercati internazionali, sistemi digovernance virtuosi e programmi di so stenibilità e responsabilità sociale. Nel 2022 il Gruppo Frescobaldi ha raggiunto ricavi per più di 150 milioni, per il 6o% all’export. Oggi possiede tenute in Toscana e Friuli e, dal luglio scorso, in Oregon, negli Usa, dove ha acquistato una proprietà specializzata nel pinot nero. Tra le etichette possedute ci sono Masseto, Ornellaia, Luce, CastelGiocondo, Nipozzano. “Questi risultati sono la conseguenza della coraggiosa strategia di crescita e valorizzazione del territorio, promossa dalla famiglia fin dagli anni Sessanta e oggi portata avanti dalla nuova generazione”, sottolinea Aidaf. La famiglia Frescobaldi, ritirando il premio, ha sottolineato l'importanza della tradizione ma anche dell’evoluzione, senza rimanere legati al passato: “Questo riconoscimento è per noi motivo ulteriore a impegnarci nel percorso che le generazioni precedenti hanno impostato, e nel quale crediamo fermamente”. Oltre al Premio per la Miglior Impresa Familiare, la giuria indipendente ha assegnato quest’anno quattro menzioni speciali: “Miglior passaggio generazionale” a Irsap, azienda leader nel riscaldamento e raffreddamento; “Miglior percorso di crescita sostenibile” al gruppo siderurgico Feralpi Group; “Miglior prodotto impresa, arte e cultura” ad AmarelliFabbrica di liquirizia; “Ambassador della cultura d’impresa familiare italiana” ad Anna Zegna, presidente della Fondazione Zegna. Infine Borsa Italiana, partner del convegno, ha conferito un riconoscimento come azienda familiare quotata a Green Oleo. Premio speciale Phileo a Veronica e Andrea Bocelli per l’attività filantropica della Andrea Bocelli Foundation.

