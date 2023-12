Il Sole 24 Ore

Montalcino aumenta i vigneti per il Rosso … Dal Consorzio ok a un +60% di superficie rivendicabile fino a 364 ettari aggiuntivi. I vigneti per produrre Rosso di Montalcino aumenteranno del 60%. L’Assemblea del Consorzio del Brunello di Montalcino ha deciso ieri di aumentare la superficie rivendicabile a Rosso di Montalcino di circa 350 ettari rispetto agli attuali 519,7. È stata prevista anche una tolleranza del 4% che porterebbe complessivamente la superficie aggiuntiva a quota 364 ettari. In termini di bottiglie i nuovi filari porteranno a una produzione potenziale di circa 3 milioni di bottiglie (da 0,75 litri) di Rosso di Montalcino che si andrebbero ad aggiungere agli attuali 3,6 milioni. In sostanza si tratta di un quasi raddoppio della produzione suggerito dal positivo trend della domanda. “Il Rosso è stato un vino finora forse penalizzato dalla scarsità di prodotto - ha commentato il presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, Fabrizio Bindocci -. Siamo intervenuti prevedendo un ampliamento che non porterà a piantare più vigne: i 350 ettari aggiuntivi sono infatti già nelle mappe del territorio come vigneti coltivati a Sangiovese ma non Doc né Docg. Con questa scelta, le nostre cantine potranno ristabilire una condizione produttiva ottimale e allo stesso tempo non “stressare” la produzione di uve dai vigneti rivendicati a Brunello, a tutela della qualità di prodotto”. Il documento approvato dall’assemblea fissa una griglia rigida che prevede per le imprese fino a io ettari un incremento del 15% e a scalare per quelle più grandi. Una regola che punta quindi a favorire le aziende più piccole. Va ricordato che l’albo dei vigneti del Rosso di Montalcino non veniva modificato dal 1997. Si gettano così le basi per riequilibrare quella che era stata definita la “piramide rovesciata” di Montalcino. Ovvero un’offerta nella quale il vino principale, il Brunello, viene in media prodotto in quantitativi di circa 8,5 milioni di bottiglie, più che doppio rispetto al vino base che invece è il Rosso. Un'etichetta che invece negli ultimi anni ha visto crescere la domanda a ritmi sostenuti: solo lo scorso anno la crescita è stata del 20%. Da qui l’avvio di una riflessione tra i produttori che ha portato alla decisione adottata ieri.

Copyright © 2000/2023