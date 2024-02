Il Sole 24 Ore

Il Rosso di Montalcino pronto a raddoppiare … L’ampliamento del vigneto porterà la produzione a 6,6 milioni di bottiglie… Mentre in Piemonte esplode la bagarre anche alla sola ipotesi di un incremento della produzione di Barolo e Barbaresco in un’altra griffe del vino made in Italy, Montalcino, procede il percorso per il rilancio della produzione di Rosso Doc. Nello scorso dicembre il Consorzio di tutela del Brunello ha approvato l’ampliamento della superficie rivendicabile a Rosso di Montalcino: per il vigneto attualmente di 519,7 ettari è stato previsto un ampliamento di 350 ettari. Secondo le prime stime questo potrebbe portare la produzione quasi raddoppiare passando dagli attuali 3,6 milioni di bottiglie a 6,6. “Siamo soddisfatti - ha detto il presidente del Consorzio del Brunello di Montalcino, Fabrizio Bindocci - per come è stata affrontata la proposta di allargare - dopo 26 anni – l’albo del nostro Rosso di Montalcino. In queste situazioni la scelta è fatta dalle imprese, non certo dal Consorzio: sono stati circa 500 i voti in assemblea con esito favorevole alla modifica, un centinaio quelli a parere negativo. Per il Consorzio, che prima del voto ha promosso frequenti incontri sul tema, queste riunioni sono molto importanti; guardiamo con il massimo rispetto le decisioni delle nostre imprese, qualunque esse siano e ancor più quando esse sono motivate”.

