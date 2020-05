Il Sole 24 Ore

Viticoltori Associati acquista Il Montù … La Viticoltori Associati Torrevilla ha acquisito la Cantina Storica Il Montù. Il produttore del’Oltrepò pavese, che conta su 200 soci conferitori e oltre 600 ettari di vigneti, ha rilevato lo storico marchio che ogni anno produce 8oomila bottiglie tra cui il Buttafuoco e il Sangue di Giuda. “Dopo il recente investimento per la realizzazione di una cantina dedicata al Metodo Classico - spiega il presidente della Viticoltori Associati Torrevilla, Massimo Barbieri - abbiamo deciso di puntare al rafforzamento della nostra presenza sui mercati qualificati, cercando di alzare il target e rafforzando la nostra struttura operativa, a partire dalla rete commerciale. Vogliamo che l’Oltrepò venga scelto da consumatori non per il prezzo, ma per la qualità che può rappresentare”. Parallelamente all’acquisizione del ramo d’azienda, è stato siglato un ulteriore accordo con la famiglia Tonalini, proprietaria del brand Il Montù e di 70 ettari di vigneti, grazie al quale quest’ultima diventa socio conferitore della Viticoltori Associati, facendo quindi crescere l’estensione delle vigne fino a 700 ettari complessivi. R.E.I.

