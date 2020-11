Il Sole 24 Ore

Brunello di Montalcino, +20% di fascette …Primi bilanci per il Brunello di Montalcino. “Tra gennaio e settembre 2020 – ha detto il presidente del Consorzio, Fabrizio Bindocci – abbiamo consegnato il +20% in più di fascette da applicare alle bottiglie pronte per la vendita sul 2019. Una crescita che rischia di interrompersi per le nuove chiusure”. La vendemmia segna un calo tra il 5 e il 10% ma “la qualità è tra l’ottima e l’eccellente. Tra 5 anni – ha aggiunto – ci ricorderemo che nel buio del 2020 la vendemmia del Brunello è stata un’eccezione”.

