Il Sole 24 Ore

Le etichette Sbarbatelle dalle giovani vignaiole … Giovani, caparbie ed entusiaste, amano il vino e sono unite. Sono le giovani vignaiole che in questo weekend accolgono curiosi e winelover a “Sbarbatelle”, evento enoico nato dal gioco di parole con le barbatelle della vite, premiato ai Food and Travel Italia Awards. Oltre 50 “giovani gemme dalle radici profonde” presentano i propri vini nella Tenuta Marchesi Alfieri di Asti tra banchi d’assaggio, piatti tipici, momenti artistici e musicali. Sono più di 150 le etichette in degustazione da 13 regioni italiane, ma sono soprattutto le storie e i volti delle “sbarbatelle” a raccontare una nuova generazione di donne del vino.

