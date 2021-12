Il Sole 24 Ore

Moét e Campari alla jv basata su Tannico … Moét Hennessy e Campari lanciano una joint venture paritaria con l’obiettivo di investire in società di e-commerce Wine&Spirit per costruire un player europeo specializzato. Campari Group conferirà la propria quota in Tannico, che a sua volta possiede anche la maggioranza della piattaforma francese Ventealapropriete.com. La creazione della JV prevede la vendita del 50% del capitale della JV da Campari Group a Moét Hennessy per un corrispettivo in contanti di 25,6 milioni.

