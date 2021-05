Il Vietnam, meta esotica e mercato emergente del vino italiano

Oggi il Vietnam è un'economia in crescita, lontana dal benessere occidentale, ma capace, anche grazie ai massicci investimenti dall'estero, di proporsi come una meta interessante anche per tante produzioni europee, anche sull'onda del Trattato di libero scambio tra Ue e Vietnam, entrato in vigore da qualche mese. Che, si spera, potrà dare ulteriore spinta alle esportazioni di vino italiano, che tra la classe media vietnamita è diventato un must. A WineNews, Dante Brandi, Console Generale italiano a Ho Chi Minh, e Paolo Lemma, direttore Ice della città, meta del Simply Italian Great Wines della IEM di Marina Nedic e Giancarlo Voglino.

