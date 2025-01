Il vino che nasce nei Parchi nazionali italiani, un chiave diversa per raccontare la biodiversità

Il valore narrativo, agronomico e vinicolo delle etichette che nascono da vigne all’interno di aree protette, raccontato da Giancarlo Gariglio di Slow Wine. “I Parchi nazionali sono una risorsa e rivestono un ruolo essenziale per la biodiversità. Coltivare l’uva in zone tutelate da punto di vista ambientale è sicuramente un di più, sia come racconto, che a livello agronomico. Prodotti gastronomici di valore assoluto provengono da queste aree protette, e il vino non fa eccezioni. Ce ne sono di altissimo livello, molto particolari e spesso anche poco conosciuti”.

