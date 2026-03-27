Il vino domina le aste online in Italia: nel 2025, su Catawiki, è stata la categoria più venduta

È stata la categoria più acquistata in volume del 2025 su Catawiki, il principale marketplace online europeo per i prodotti pregiati, con 54.000 lotti ed un totale di 300.000 bottiglie vendute. Il vino - in illustre compagnia di orologi, gioielli, arte e auto da collezione - con le sue etichette prestigiose e da collezione, si conferma una delle categorie più amate dagli italiani. Da una verticale del mito di Bolgheri, il Sassicaia di Tenuta San Guido, con 37 bottiglie, una per ogni annata dal 1982 al 2018, venduta a 16.100 euro, ad una bottiglia di Romanée-Conti Grand Cru 2004 aggiudicata a 10.500 euro, da una mathusalem (6 litri) di Masseto, gioiello del vino italiano oggi del Gruppo Frescobaldi, andata a 8.700 euro, ad una cassa di Bordeaux Prestige Collection di Groupe Duclot per 8.000 euro. Italiani che comprano, ma che vendono anche, con l’Italia che è il principale mercato europeo di Catawiki: lo stesso lotto della verticale 1982-2018 di Sassicaia di Tenuta San Guido è stata una transazione tra italiani, così come sono stati messi in vendita da italiani tre lotti ciascuno di una bottiglia di Romanée-Conti Grand Cru, l’annata 2004 a 15.000 euro, l’annata 2005 a 14.500 euro e l’annata 1995 a 12.500.

In generale, sulla piattaforma, nel 2025 sono stati venduti 750.000 lotti (+10% sul 2024), generando 100 milioni di euro di spesa totale, mentre continua a crescere anche il numero di utenti che partecipano alle aste sul portale (+20%): l’oggetto più costoso è stata una Ferrari Testarossa del 1991, acquistata da un compratore italiano per 130.000 euro. Nella categoria orologi il “top lot” ha riguardato un Rolex Daytona 116505 venduto a 37.500 euro, nell’arte il dipinto “Asparagi” di Giovanni Segantini è stato aggiudicato per 31.000 euro, tra i gioielli un anello in oro bianco 18 kt con diamante naturale da 5,01 carati a 25.428 euro, negli interiors un servizio da tavola Cartier composto da 84 pezzi in oro e argento è stato venduto a 10.000 euro. Accanto alle tradizionali categorie del lusso, il 2025 su Catawiki ha visto anche la crescita di nuove forme di collezionismo legate alla pop culture come l’oggettistica Disney (+150% nel numero di lotti venduti sul 2024), videogiochi (+67%) ed i Pokèmon (+56%), e mentre cresce anche il memorabilia calcistico (+50%), consolida la sua posizione come bene rifugio tangibile l’oro (+56%).

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