Il vino e la terracotta, tra naturalità, tipicità, ed una tecnica antica che torna moderna

Le riflessioni di agronomi, produttori, wine writer e “mastri vasai” da “La Terracotta e il Vino”, a Firenze, con il supporto di Artenova Terrecotte. Tra la voglia di stupire, di recuperare il passato per portarlo nel futuro, pensando ad un vino che, senza influenza del legno, sia sempre più espressione del vitigno, in molti casi autoctono, e del suo legame con il territorio. Con una tecnologia produttiva, la terracotta, vecchia di 8.000 anni, che in tanti stanno riscoprendo.

