“Il vino ed il raccontare storie stanno benissimo insieme, è un legame quasi naturale”

A WineNews le riflessioni dell’attore e comico Paolo Cevoli, protagonista della campagna di comunicazione di Caviro per “Vigneti Romio”. “La cosa bella è raccontare non solo il prodotto, ma le storie, la passione che c’è dietro, perchè è qualcosa che coinvolge tutti, non solo gli appassionati. E credo che si potrebbe fare molto di più anche a livello di serie tv o film, perchè il mondo del vino ha tanto da raccontare”.

