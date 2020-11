Il vino italiano alla conquista dell’Est e Nord Europa, partendo dalla Polonia, con Iem

Voci dalla tappa del Simply Italian Tour di Varsavia, nei giorni scorsi. Con tante aziende e territori che sondano un mercato poco esplorato per il vino italiano, piccolo ma in crescita, e dove la cultura enogastronomica sta crescendo sempre di più. Dove, raccontano produttori, esportatori e wine writer, non manca la voglia di conoscere la complessità del vino italiano, che ha ampi margini di crescita non solo in Polonia, ma in tutta l’area del nord-est europeo.

