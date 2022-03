Il vino italiano con Iem sulle rotte dei nuovi mercati: in Texas tra calici e cowboy

Oggi, dietro alla Florida, con un’evoluzione impressionante negli ultimi anni, c’è il Texas, quinto Stato Usa in valore per le esportazioni enoiche del Belpaese, con 98,8 milioni di dollari nel primo semestre del 2021. Non è un caso, allora, che la seconda tappa del “Simply Italian Great Wines Americas Tour 2022” della Iem di Marina Nedic e Giancarlo Voglino sia Houston, metropoli ricchissima e vivace, aperta e progressista, ormai pronta a farsi conquistare dalle eccellenze enoiche del made in Italy, come raccontano a WineNews i produttori del vino italiano e gli importatori texani.

