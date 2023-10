Il vino italiano in Uk, tra complessità, “croce e delizia”, e rapporto qualità/prezzo vincente

Voci da un mercato fondamentale per il vino del Belpaese, che dopo un buon 2022, nella prima metà 2023, ha segnato una flessione, come spiega Giancarlo Voglino di Iem, ma su cui l’Italia non può non giocare le sue carte, anche in uno scenario difficile, dove soffre il retail, ma la ristorazione cresce. E dove è sempre sempre più importante parlare la lingua dei consumatori per raccontare la propria identità.

Copyright © 2000/2023