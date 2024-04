“Il vino italiano racconta valori che vanno ben oltre il vino”: a tu per tu con Alison Napjus

A WineNews, da “Opera Wine”, la senior editor di “Wine Spectator”. “Nel nostro racconto cerchiamo di restituire le emozioni che viviamo in Italia. Negli Stati Uniti il modo di consumare il vino, soprattutto tra i giovani, sta cambiando. Il vino italiano esprime il meglio quando riesce ad abbinarsi con il piatto giusto, e l’abbinamento vino-cibo non è ancora una cosa così usuale negli States, a differenza di come invece lo è in Italia, ed è una cosa su cui puntare molto”.

