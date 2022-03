Il vino, la terra, le radici, la musica: a WineNews la regina del rock e produttrice, Gianna Nannini

“La mia passione per il vino nasce da bambina. Il ritorno alla terra è importantissimo. Nel nostro lavoro alla Certosa di Belriguardo c’è il massimo rispetto per ambiente e biodiversità. Il vino, e per me soprattutto il Sangiovese, e la musica, devono parlare il linguaggio delle emozioni”. Parole di un simbolo internazionale della musica italiana - così come lo è il vino per l’Italia tutta - testimonal d’eccezione del vino di Toscana, nella “settimana delle anteprime”.

