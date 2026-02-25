Il vino per Selinunte, con una limited edition (jeroboam) dello Chardonnay-icona di Planeta

Un progetto che nasce grazie al vino e si traduce in un impegno concreto per custodire la bellezza del suo territorio: il ricavato della vendita di una limited edition (in jeroboam) di Chardonnay 2024 di Planeta, tra le griffe artefici del “rinascimento” della Sicilia grazie a vini-icona come questo bianco del quale si celebra la vendemmia n. 30, con l’etichetta che riproduce l’opera “On Fire” del Collettivo Artistico Claire Fontaine, finanzierà il recupero del paesaggio rurale nel Parco Archeologico di Selinunte, il più grande d’Europa e tra le “meraviglie” dell’isola e d’Italia, e dove è nata l’impresa familiare.

Il percorso prevede, in particolare, interventi di rigenerazione con flora autoctona e aree di sosta integrate nel paesaggio millenario dell’antica città greca, con la realizzazione dell’itinerario “Una passeggiata lunga e magnifica” con il professor Giuseppe Barbera del Comitato Scientifico Associazione Parchi e Giardini d’Italia, l’architetto paesaggista Tiziana Calvo, Manlio Speciale, consulente scientifico Radicepura Horticultural Park, e l’archeologo Vincenzo Tusa.

Il progetto sarà presentato il 28 novembre, a Palazzo Butera, a Palermo, sede della Fondazione Massimo e Francesca Valsecchi, da Alessio Planeta, ad Planeta, con il Collettivo, il professor Barbera e Valentina Bruschi, curatrice del progetto di residenza nomade “Viaggio in Sicilia”, pionieristicamente promosso dalla famiglia Planeta in tempi non sospetti - e del quale l’opera del collettivo Claire Fontaine rappresenta una delle committenze, esposta nello Studiolo nella Tenuta Ulmo a Sambuca di Sicilia, luogo di memoria legato a Vito Planeta Sr. - in un evento che inaugura il tour che porterà questo nuovo modo di pensare il vino contemporaneo (contenuto anche nel “Manifesto di Noto” scritto dalla griffe con una “comunità” di opinion leader, tra cui WineNews, ndr) in giro per il mondo con tappe a Milano, Monaco di Baviera, Tokyo, Londra e negli Stati Uniti.

