Mondo

INVERNO CALDO

In Francia continuano proteste e manifestazioni per la crisi dell’agricoltura e del vino

I “Jeunes Agriculteurs 33” contro la Cité du Vin di Bordeaux per una degustazione di vini ucraini e gli studenti di agraria per il loro futuro
Il “funerale dell’agricoltura francese” inscenato alla Cité du Vini di Bordeaux

Che in Francia ci sia tensione lungo tutta la filiera del vino, lo raccontiamo da tempo, così come di proteste più o meno “energiche” di frange del mondo associativo e produttivo. Come quella andata in scena nei giorni scorsi, davanti alla “Cité du Vin” di Bordeaux, dove i giovani viticoltori bordolesi riuniti nel collettivo “Jeunes Agriculteurs 33” hanno inscenato il “funerale dell’agricoltura francese”, prendendo di mira la Cité, “rea”, a loro dire, di “permettersi di fare la promozione di vini ucraini”, riferendosi alla degustazione di ieri, 18 dicembre, mentre i vini di Francia e di Bordeaux in particolare sono in difficoltà.
Nelle stesse ore, a Orange (non lontano da Avignone e dalla regione dello Châteauneuf-du-pape) sono stati gli studenti del Lycée Agricole Pierre Le Roy de Boiseaumarié e di altre scuole di vario ordine e grado (affiancati anche da alcuni docenti) a protestare, sottolineando la preoccupazione per il loro futuro e per quello del settore, come riporta Vitisphere.
Segnali ulteriori di un malessere di fondo che cresce, nella filiera, importantissima, del vino francese. E, il tutto, mentre a Bruxelles c’era la grande manifestazione degli agricoltori di tutta l’Ue (Italia compresa, come abbiamo raccontato qui) contro i tagli alla Pac, i rischi per il settore derivanti dall’accordo con il Mercosur (sul quale in queste ore è arrivato il rinvio della firma da parte dell’Ue, dopo il Consiglio Europeo, soprattutto a causa della contrarietà dell’Italia e della Francia) e non solo.

