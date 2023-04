La “buona” verdura per la scienza: raccolti oltre 500.000 euro da Fondazione Veronesi  

Quasi 40.000 confezioni di pomodori, 450 punti di distribuzione, 1.700 volontari e oltre 500.000 euro raccolti: sono i numeri dell’evento “Il pomodoro per la ricerca”, edizione n. 6, organizzato da Fondazione Veronesi per raccogliere fondi in sostegno della ricerca scientifica contro i tumori che colpiscono bambini e adolescenti. A fronte di una donazione di 10 euro sono state distribuite nelle piazze di tutto il territorio italiano le confezioni composte da tre lattine in acciaio di pomodoro (pelati, polpa, pomodorino), un alimento immancabile della cucina made in Italy. “Grazie ai fondi raccolti - spiega Monica Ramaioli, dg Fondazione Umberto Veronesi - potremo sostenere la piattaforma Palm (Pediatric Acute Leukemia of Myeloid origin), un progetto di ricerca e sviluppo di terapie innovative per i bambini malati di leucemia mieloide acuta, che vede l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù come centro di riferimento, e dare così una speranza di guarigione”.

