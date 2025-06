La passione degli italiani per le bollicine francesi: sbarca in Italia “Champagne E-Learning”

Se gli Usa sono il primo mercato anche per le bollicine francesi, tra i più grandi amanti dello Champagne al mondo ci siamo noi italiani: l’Italia è, infatti, per il vino-icona di Francia il quinto mercato mondiale, con 8,4 milioni di bottiglie vendute e un fatturato che supera 235 milioni di euro nel 2024 (su un totale globale di oltre 271 milioni di bottiglie per un fatturato di 5,8 miliardi di euro). Tanto che sbarca anche nel Belpaese “Champagne E-Learning”, il nuovo corso gratuito di formazione online sullo Champagne promosso dal Comité Champagne - l’organizzazione interprofessionale con sede a Epernay che riunisce tutti i viticoltori e tutte le maison di Champagne - da oggi disponibile anche in italiano, e che, articolato su tre livelli di apprendimento e ricco di contenuti interattivi, consente di ricevere una certificazione delle competenze.

Il corso è pensato prioritariamente per i professionisti e va ad arricchire la proposta della piattaforma “Champagne Education”, il primo programma completo di formazione creato dal Comité Champagne, che ogni anno offre una formazione diretta in presenza a più di 6.000 professionisti in 16 Paesi diversi. Oltre all’“E-Learning”, il portale presenta anche un’ampia sezione di risorse per la didattica da scaricare gratuitamente e un’area di quiz e giochi pensata per verificare le conoscenze. “Champagne Education” rappresenta, infatti, anche il punto di partenza per la formazione in aula, disponibile in due modalità: la prima è il percorso “Champagne Specialist”, che permette di ottenere la certificazione ufficiale del Comité Champagne, erogata attraverso una rete globale di centri partner selezionati; la seconda è la formazione personalizzata, per rispondere alle esigenze specifiche di distributori, enoteche, gruppi alberghieri, ristoratori e docenti di istituti alberghieri, e, in questo caso, è possibile contattare direttamente il Bureau in Italia per accedere ai programmi formativi organizzati sul territorio nazionale.

In particolare i tre diversi livelli di apprendimento di “Champagne E-Learning” sono pensati per soddisfare le competenze di tutti i partecipanti: si parte dal grado di “Esploratore” per arrivare a “Esperto”, passando da “Intenditore”, in un viaggio di conoscenza che porterà gli studenti a scoprire e approfondire tutti i segreti dello Champagne, dalla storia al terroir, dal metodo di elaborazione alla tecnica di degustazione. Al termine di ogni livello, un test permetterà di valutare i progressi e di ottenere una certificazione (i primi due livelli sono già disponibili, mentre il terzo sarà accessibile da settembre). Il corso è totalmente interattivo, è formato da contenuti che spaziano dai video ai giochi, dalle infografiche ai quiz e può essere completato in cinque ore. È accessibile in qualsiasi momento da computer, smartphone e tablet ed è disponibile anche in francese, inglese, tedesco, giapponese e spagnolo. La piattaforma è destinata a tutti coloro che lavorano nel settore del vino - sommelier, enologi, enotecari, buyer, giornalisti, agenti, professionisti del turismo, formatori, studenti - e agli appassionati di tutto il mondo.

“Champagne E-Learning offre una visione a 360 gradi del mondo dello Champagne attraverso un approccio didattico dinamico e divertente - spiega Stéphanie Martel, responsabile Dipartimento Formazione Comité Champagne - l’obiettivo del Comité è di rafforzare le competenze dei professionisti che giocano un ruolo chiave nella valorizzazione e nella vendita dello Champagne e di promuovere l’eccellenza di questa denominazione emblematica in Francia e in tutto il mondo. Siamo certi che anche “Champagne E-Learning” sarà accolto con entusiasmo in Italia, così com’è avvenuto per la precedente piattaforma Mooc. In cinque anni, infatti, quasi 4.000 utenti italiani si sono iscritti al nostro precedente corso online. Un risultato che ha portato l’Italia al terzo posto per numero di iscritti, dopo Francia e Stati Uniti e che ha contribuito al successo a livello globale del progetto, che ha raccolto complessivamente oltre 36.000 partecipanti dal 2019 a oggi”.

Il tutto aspettando, il più importante evento in Italia dedicato alle bollicine francesi (alle quali anche WineNews ha dedicato un video del nostro viaggio tra le maison della regione, presto online, ndr): la “Champagne Experience” 2025 firmata da Excellence Sidi - che, guidata da Luca Cuzziol, riunisce 21 tra i maggiori importatori e distributori italiani di vini d’eccellenza (Sagna, Gruppo Meregalli, Cuzziol Grandivini, Pellegrini, Balan, Sarzi Amadè, Vino & Design, Teatro del Vino, Proposta Vini, Bolis, Les Caves de Pyrene, Premium Wine Selection PWS, Ghilardi Selezioni, Visconti 43, Première, Agb Selezione, Philarmonica, Spirits & Colori, ViteVini, Apoteca e Ceretto Terroirs) - e che, dalla sua edizione n. 8, si sposta da Modena a Bologna, il 5 e il 6 ottobre a BolognaFiere.

