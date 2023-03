La Repubblica

L’export di vino e birra meritano un brindisi … Il vino è il re dell’export del nostro Paese toccando gli 8 miliardi di euro nel 2022. Al secondo posto, rivela la Coldiretti, si piazzano la pasta e gli altri derivati dai cereali con un volume di vendite che a fine 2023 supereranno i 7 miliardi di euro. Terza piazza per frutta e verdura fresche con circa 5 miliardi e mezzo di euro. Spicca la crescita dell’olio l’extravergine di oliva, oltre a formaggi e salumi. La Germania si conferma il principale mercato dell’alimentare con un valore di 9,4 miliardi. A seguire gli Stati Uniti con 6,6 miliardi e la Francia con 6,5 miliardi. Nonostante la Brexit vanno bene le cose anche con il Regno Unito con 4,2 miliardi. Sul fronte interno i12022 chiude con un aumento della spesa alimentare del +6,4 per cento sul 2021 in conseguenza dell’aumento dei prezzi mentre, spiega ancora la Coldiretti su dati Ismea, i volumi di molti prodotti sono in contrazione. Sul fronte delle bevande, invece, si registra un segno più per la birra (di cui avevamo parlato sul Venerdì del 10 febbraio). Negli ultimi tre anni, nonostante la pandemia, quasi un viaggiatore su cinque ha visitato un birrificio o ha partecipato a un evento legato alla birra. E il 56 per cento degli intervistati, secondo il Rapporto 2023 sul Turismo enogastronomico italiano, vorrebbe vivere una giornata come mastro birraio.

