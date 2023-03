La Repubblica

Collina dei ciliegi nuovi azionisti per planare in Borsa … Sergio Albarelli, ex amministratore delegato di Azimut Holding, diventa amministratore unico di un club deal per investire nell'amarone, con obiettivo la Borsa: qualche giorno fa, infatti, Club Deal LCDC, con l’assistenza del team corporate & investment banking di Ceresio Investor, grazie ai capitali raccolti da diversi imprenditori ha versato 3 milioni per rilevare l’11,G% di La Collina dei Ciliegi Invest. La società è controllata da Massimo Gianolli (azionista di controllo della quotata Generalfinance) con alcuni familiari e possiede l’omonima azienda vinicola che dal 2005 produce vino sulle colline veronesi e il Resort Ca’ del Moro. La ricapitalizzazione complessiva è di 7 milioni fra nominale e sovrapprezzo e si concluderà il 31 dicembre 2024, con obiettivo di lungo periodo la Borsa. La Collina conta un attivo di 33 milioni, con circa 100 mila bottiglie vendute e ricavi per 1,5 milioni nel 2021, ultimo bilancio disponibile.

Copyright © 2000/2023