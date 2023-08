La Repubblica

Comprare un vigneto costa caro … Stando al sondaggio Il barometro del mercato della terra, realizzato dai ricercatori del Crea Politiche e Bioeconomia, l’inflazione non sembra aver avuto un importante impatto sui prezzi dei terreni. Alcuni ambiti registrano un aumento, come i vigneti per vini di qualità e gli agrumeti, mentre è in calo il valore di frutteti e oliveti. Un mercato, quello della compravendita dei terreni agricoli, in continua crescita, che ha avuto effetti anche sul costo dei terreni, aumentato dell’1,5 per cento rispetto all'anno precedente, con un prezzo medio nazionale di 22.600 euro ad ettaro.

