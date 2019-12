La Repubblica

Quotazioni italiane spinte dal Sassicaia … Il rinascimento italiano, così hanno chiamato questo periodo gli analisti del Liv-ex, il mercato secondario di delle etichette d’eccellenza. L’uscita in commercio del Sassicaia ha rivitalizzato le quotazioni dei vini italiani, che stanno guadagnando ulteriormente terreno rispetto agli anni scorsi e hanno superato il Bordeaux 500. Lo scorso anno il trading di Sassicaia è stato dominati dall’annata più recente in commercio, il 2015, nominato vino dell’anno da Wine Spectator. Il 2016, uscito questo febbraio, è un altro record: in vendita al prezzo di 1.270 sterline per una cassa da 12 bottiglie, è andato a ruba, trainato dai 100 punti assegnati da WineAdvocate. I patinati magazine anglosassoni continuano a muovere il mercato, con i loro punteggi. Per quanto ancora non si sa. I consumatori giovani sembrano più disincantati,anche se al momento sono i loro padri, con portafogli più ricchi, a movimentare le vendite dei fine wine. Ma il ricambio è vicino. Già è andata in pensione la prima generazione di critici enologici. E i loro successori se la vedranno con i gusti dei millennial. Resta il fatto che Sassicaia ha scritto la storia del vino italiano, è il primo di una specifica cantina, che, come succede in Francia per altri pochissimi blasonati, ha una Doc riservata, la denominazione Bolgheri Sassicaia, che può utilizzare esclusivamente la Tenuta San Guido.

