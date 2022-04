La Repubblica

Rispetto per ambiente e biodiversità, la meglio gioventù del vino … Sono stati selezionati i giovani produttori under 40 che riscriveranno il futuro del settore in Italia… Hanno coraggio e la voglia di cambiare le cose. Attenti all’ambiente, al rispetto della biodiversità, all’uso oculato delle riserve d’acqua. Nativi story teller, hanno la narrazione nel sangue e i social media sulla punta delle dita. Un occhio al packaging, l’altro all’emozione che ogni calice deve portare con sé. Sono la meglio gioventù del vino: produttori ma anche enologi, head sommelier, Master of Wine, manager commerciali, comunicatori, influencer. Figli d’arte o millennial (ma anche GenZ, cioè under 27) che hanno rotto lo schema rispetto al business o allo stile di famiglia. 40 under 40 che Il Gusto ha selezionato, non senza difficoltà: perché oggi più che mai fra moda, passione ed eredità importanti, il mondo del vino sta sfornando nuove generazioni preparate e cariche di entusiasmo. Non è una classifica, non c’è un più o un meno bravo, ma solo volti freschi e motivati a portare alta la bandiera del vino italiano, armati in primis di competenza e professionalità. Da Laura Donadoni, alias The Italian Wine Girl, giornalista e scrittrice che fa la spola fra l’Italia e Los Angeles, a Cristina Mercuri, wine expert e insegnante; da The Wine Teller, influencer globe trotter che sfiora i 200mila follower su Instagram, a Emanuele Trono, comunicatore del vino, con master Pollenzo. Tra loro c’è il primo, e per ora unico, Master of Wine italiano, Gabriele Gorelli. E ci sono head sommelier come Vincenzo Donatiello, che affianca lo chef tristellato Enrico Crippa in tutti i suoi progetti, la sua ragazza Sara Cecchi, in procinto di volare in Qatar per lavorare nella catena dei Waldorf-Astoria Hotel, Sara Jole Guastalla che sta arricchendo il suo curriculum a Londra: sono loro a spiegarci come in sala le parole d’ordine siano “empatia” ed “emozione” e non più (solo) “abbinamento perfetto”. Le loro storie e i motivi che ci hanno spinto a sceglierli sono racchiusi nelle pagine de I Piaceri del Gusto, mensile deilgusto.it, l’hub del Gruppo Gedi, inseto cartaceo che domani trovate allegato a Repubblica. In tutto 64 pagine in cui scoprire le nuove tendenze dei gusti nel bicchiere degli italiani (tra i bianchi spopola il Vermentino, tra i rossi Primitivo e Valpolicella Ripasso), e tutti i numeri del Vinitaly che inizierà domenica. Tante classifiche, fra cui i 100 migliori vini italiani che il Gusto ha selezionato incrociando i giudizi dei più importanti critici nazionali ed internazionali. Senza dimenticare la Pasqua, dal menù della domenica di festa ai viaggi last minute, dall’uovo a tavola che accomuna tante culture fino agli scrittori “da mangiare”, l’appuntamento culturale che in questo numero è dedicato ad Elena Ferrante e alle sue amiche geniali.

