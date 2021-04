La ristorazione prova a ripartire: testimonianze da Firenze, simbolo delle città d’arte

Cronache del 26 aprile, giorno delle riaperture con servizio al tavolo (all’aperto), tra tante incognite e una grande voglia di ritorno alla normalità. Da Piazza della Signoria ad Oltrarno, da locali storici come Procacci, Caffè Paszkowski e Gilli, a ristoranti come Ortone, Vetreria e Beppa Fioraia, tra più in voga tra i giovani nella “culla del Rinascimento”, testimonianze di un tentativo di riapertura, per ora dimezzato ma, si spera, almeno definitivo ...

