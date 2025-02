La sostenibilità del vino è anche nel packaging. Il messaggio della Slow Wine Fair

Dalla “call to action” di Slow Wine per bottiglie di vetro più leggere al clima, ai mercati, sempre più esigenti e selettivi anche su questo aspetto, a partire proprio dalle bottiglie stesse ritenute responsabili di una fetta che va dal 30% al 70% dell’impronta ambientale della filiera del vino. Che dopo aver investito molto nella sostenibilità in vigna e in cantina, ora deve fare un ulteriore salto in avanti. E le alternative per contenitori e imballaggi più leggeri e meno impattanti non mancano.

