La sostenibilità, il rapporto tra brand e denominazioni, e non solo: a WineNews Monica Larner

Le riflessioni di una delle giornaliste e critiche del vino più autorevoli e firma dall’Italia per il prestigioso “Robert Parker The Wine Advocate”. Dal valore del “Robert Parker Green Emblem” (per l’Italia le prime cantine a vincerlo sono Tasca d’Almerita, Alois Lageder e Salcheto) al tema del crescente grado alcolico dei vini, dai territori italiani “in fermento”, come la Sicilia e San Gimignano, e la voglia, di tutti, di superare la pandemia.

