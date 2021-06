La storia e la sorpresa, elementi primari di una canzone come di un vino. Parola di Sting

La filosofia de Il Palagio secondo il cantante e la moglie Trudie Styler. L'incontro con Riccardo Cotarella, “mr spettacolare”, e la fondazione “Every Breath You Take” a sostegno della ristorazione italiana e di San Marino. “Vivere al Palagio (tenuta cinquecentesca nel cuore della Toscana, ndr) è come vivere in un dipinto. Ma per la prima volta viviamo una pandemia, e dobbiamo aiutare chi rischia di non ripartire, come farebbero tra loro dei buoni vicini”.

Copyright © 2000/2021