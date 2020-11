La vigna, pianta antica e nobile, in uno dei sui spettacoli più belli: il foliage

Esplosione di colori dai vigneti, viaggio in Toscana, esempio, tra i molti, della bellezza italiana, per vivere i territori del vino in uno dei momenti più iconici. Quando la vite, abbandonati i grappoli alle mani sapienti dei produttori, lascia il suo verde e si tinge di rosso, di arancio, di giallo, di ocra, di marrone e di oro, in una tavolozza che, tra campi arati e olivi argentati, tra boschi e paesaggi da sogno, regala emozioni intense, quanto quelle del vino nel calice.

