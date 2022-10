La “wine list” e le sue evoluzioni viste da Milano, città italiana “trendsetter” per eccellenza

Tra stili, ricerca di “bevibilità” e versatilità di abbinamento con le cucine del mondo, parlano i sommelier dell’alta ristorazione milanese. Come Paolo Porfidio (Hotel Excelsior Gallia), Luca Bertè (Berton), Mara Vicelli (Hotel Principe di Savoia), Alberto Tasinato (Alchimia), Manuele Pirovano (D’O Davide Oldani), Lorenza Panzera (Four Seasons), Jessica Rocchi (Andrea Aprea), Gianluca Sanso (Cracco), Marco Spini (Ba Restaurant). Ma anche i produttori, come Masottina, G. D. Vajra, A’Vita e Cave Monaja.

