Vinitaly Preview parte dall’Estremo Oriente … Le tappe di promozione internazionale prima a Seoul e poi a Tokyo. Federico Bricolo: “Area interessante per il vino italiano”… È l’Estremo Oriente la prima destinazione di Vinitaly Preview 2024, il programma di promozione internazionale della manifestazione del vino italiano che sbarca prima a Seoul e poi a Tokyo (lunedì) per incontrare oltre 100 operatori e professionisti: gli appuntamenti sono le tappe di ripartenza della staffetta in 10 mercati strategici della domanda di vino italiano all’estero partita ad ottobre 2023, che quest’anno, dopo Corea del Sud e Giappone, volerà in Svezia, Austria, Regno Unito e Belgio. Queste iniziative si inseriscono nel piano di internazionalizzazione di Vinitaly, con rassegne e roadshow per 19 eventi in 14 Paesi. A incontrare gli operatori nella capitale coreana con il presidente di Veronafiere Federico Bricolo sono l’Ambasciatrice d’Italia a Seoul, Emilia Gatto, e Ferdinando Gueli, direttore Ice Seoul. Lunedì il presidente sarà a Tokyo con il presidente Ice Matteo Zoppas. “Ripartiamo con il format”, commenta Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, “in un’area interessante per il vino italiano ma dove soffriamo il confronto con i competitor francesi”. Tra le maggiori potenze economiche dell’Asia, la Corea del Sud è sempre più strategica. L’import di vino è più che raddoppiato tra il 2019 e il 2022, con un +131%. E con un valore di 200 milioni l’anno, il Giappone è il primo partner del vino italiano in Asia (dati Osservatorio Uiv-Vinitaly).

