L’armonia tra uomo e natura, importante come non mai, nella metafora della decortica del sughero

Il sughero, in questa epoca in cui si torna a ragionare sull’equilibrio tra vita e lavoro, tra produzione ed ambiente, come simbolo del connubio perfetto tra uomo e natura, del senso del rispetto da trasferire lungo tutta la catena di creazione del valore, a partire dalle persone. Carlos Veloso dos Santos, ad Amorim Cork Italia: “un pratica che è simbolo di rinnovamento e nasce da saperi antichi che si tramandano da generazioni”.

