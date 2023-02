Le “cantine d’autore”, musei del paesaggio che raccontano la bellezza del vino e dei territori

Dall’Alto Adige alla Sicilia, dal Veneto alla Toscana, le “cantine d’autore” sono i nuovi musei del paesaggio che raccontano la bellezza del vino e dei territori, come spiegano, a WineNews, gli architetti che le hanno ideate, da Laura Andreini di Archea Associati per Antinori nel Chianti Classico, a Fiorenzo Valbonesi di asv3 - officina di architettura per la Cantina de Il Bruciato, e Hikaru Mori di Zitomori per la Cantina Masseto. La rivista “Casabella” le espone in una mostra itinerante che dopo Firenze, sarà ospitata a Villa Torlonia in Emilia Romagna (10 giugno; credit: Andrea Martiradonna).

