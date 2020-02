Le Langhe ed i loro futuro, per crescere ancora, nella visione (comune) di produttori e critica

Da Barolo & Barbaresco World Opening, a New York, le riflessioni intorno ad uno dei territori del vino più importanti d’Italia e del mondo. Che per crescere ancora, soprattutto nell’alto di gamma, con Barolo e Barbaresco, deve puntare sulle Menzioni Geografiche Aggiuntive, ovvero i cru, capaci di esprimere le diverse espressioni di un vitigno elegante e complesso come il Nebbiolo, sulla massima qualità, e sulla capacità dei produttori del territorio di muoversi insieme nel mondo, per valorizzarsi l’un l’altro.

Copyright © 2000/2020