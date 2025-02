Le preoccupazioni non mancano, ma il vino italiano guarda al futuro, con fiducia, da Wine Paris

Dalla fiera di Parigi, dove l’Italia è presente in massa, il sentiment sul 2025 appena iniziato, nelle parole dei vertici di Marchesi di Barolo, Pasqua, Frescobaldi, Terra Moretti, Piccini, Feudi di San Gregorio, Mezzacorona e Planeta. Tra cambiamento dei consumi, inflazione, rischio dazi in Usa, salutismo e non solo, ma con la consapevolezza di un settore più un salute di altri, che deve contare sulla forza della sua qualità, e ritrovare l’entusiasmo di raccontare il made in Italy al mondo.

Copyright © 2000/2025