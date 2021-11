Le sfide del vino del futuro: sostenibilità, innovazione, de-globalizzazione dei mercati

Le riflessioni di Jean-Marie Cardebat, docente dell’Università di Bordeaux e presidente dell’European Association of Wine Economists. “In futuro non sarà possibile vendere vini che non siano sostenibili, biologici o certificati in qualche modo, e non sarà possibile produrre se non diversamente a fronte dell’esaurimento di risorse non rinnovabili, come l’acqua, e del cambiamento climatico. E l’innovazione diventa fondamentale. Sui mercati peseranno le tensioni internazionali e la spinta di molti a consumare prodotto nazionale”.

