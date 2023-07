L'Eco della Stampa

Eventi e food, come coccolare il business… A pieno ritmo gli spostamenti per motivi di affari

e i saloni si attrezzano: le mosse di Parma, Verona, Roma… A dispetto delle previsioni elaborate all’inizio dell’esperienza pandemica, gli spostamenti per ragioni di business stanno riprendendo a pieno ritmo. Il ruolo delle piattaforme online è cresciuto, ma senza sostituire gli incontri faccia a faccia. In questo scenario, Fiere di Parma punta su tre direzioni per crescere: la partnership con organizzatori proprietari di eventi scalabili da organizzare nel capoluogo emiliano, l’acquisizione di altri brand fieristici da rilanciare o valorizzare, l’internazionalizzazione e la digitalizzazione dei propri eventi leader. Nella prima direzione va l’ingresso nel settore musica e intrattenimento, grazie all’ideazione di un geoclone invernale del tradizionale Jamboree di Senigallia, mentre è riconducibile al secondo ambito l’acquisizione di Mia Photofair e l’alleanza con Milano che vede ora Parma gestire in modo coordina to Tuttofood e Cibus. Infine, guarda ai mercati internazionali l’esportazione del consolidato format Mercanteinfiera sul mercato francese. Veronafiere alla fine dello scorso anno si è data un nuovo assetto della governance, con una razionalizzazione delle società del gruppo fieristico. Di pari passo sono stati potenziali eventi di riferimento come Vinitaly e la sua galassia verticale di eventi, Marmomac, Fieragricola e Samoter. Quanto al futuro, l’amministratore delegato Maurizio Danese indica tra gli obiettivi del posizionamento e il rafforzamento delle rassegne internazionali. “Come gruppo siamo operativi con le società Ve ronafiere do Brasil per tutto il Sudamerica e Veronafiere Asia per la Cina e il Far East. Nell’orizzonte di piano, il consolidamento negli Stati Uniti d’America”, sottolinea. Roma ha recuperato i numeri pre-Covid e ora punta soprattutto a sviluppare le manifestazioni dirette, specie quelle b2b, costruite a partire da settori produttivi particolarente forti sul territorio. Così per esempio New Space Economy ExpoForum, la manifestazione dedicata alla nuova economia dello spazio in programma a dicembre assieme alla Fondazione E. Amaldi dell’Agenzia spaziale italiana. Un altro obiettivo dell’ente capitolino è sviluppare il più possibile il business congressuale, puntando a valorizzare il brand Roma, facendo sistema con gli altri stakeholder del territorio.

