L’estate in vigna: ovvero la capacità dei vignaioli di ottenere dalla natura vini superiori

Terzo passo del “Ciclo dei Mesi” di WineNews sulle stagioni delle vite, guidati dal professor Leonardo Valenti, docente di Viticoltura all’Università di Milano. Stagione delicata e decisiva, tra chicchi che crescono sui grappoli, invaiatura, maturazione e raccolta che, in qualche territorio, inizia sotto il sole di agosto, e sempre più delicata e complessa da gestire per gli effetti del cambiamento climatico. Che chiama in causa tutta la bravura ed esperienza dei produttori italiani.

