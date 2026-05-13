L’export agroalimentare europeo nel 2025 ha raggiunto i 238,2 miliardi di euro (+1,6%)

L’agroalimentare si conferma un pilastro dell’economia europea e questo nonostante l’import stia procedendo ad una velocità maggiore dell’export. Secondo i dati ufficiali Eurostat, nel 2025 l’Unione Europea ha esportato prodotti agricoli, nei Paesi terzi, per un valore di 238,2 miliardi di euro e ne ha importati per 213,5 miliardi di euro, generando un surplus di 24,7 miliardi di euro. Rispetto al 2024, sia le esportazioni che le importazioni hanno registrato aumenti su base annua rispettivamente dell’1,6% e del 9,3%, mentre tra il 2015 e il 2025, il commercio di prodotti agricoli si è espanso in modo significativo, con le esportazioni in crescita a un tasso medio annuo del 4,4% e le importazioni ad un tasso leggermente superiore, pari al 5%.

Nel 2025, i principali partner commerciali per le esportazioni di prodotti agricoli sono stati il Regno Unito, con una quota del 23,3% (55,6 miliardi di euro), davanti a Stati Uniti (12%, 28,5 miliardi di euro), Svizzera (5,7%, 13,5 miliardi di euro) e Cina (4,9%, 11,6 miliardi di euro). Rispetto al 2024, le quote della maggior parte dei partner hanno mostrato solo lievi fluttuazioni, mentre gli Stati Uniti hanno registrato un calo del -0,9% a causa dell’introduzione di dazi su diversi prodotti agricoli.

La maggior parte delle importazioni dell’Unione Europea arriva, invece, da Brasile (8,5%, 18,2 miliardi di euro), Regno Unito (8%, 17,1 miliardi di euro), Stati Uniti (6,2%, 13,3 miliardi di euro) e Cina (5,1%, 10,9 miliardi di euro). Nel confronto con il 2024, i principali partner dell’Ue per i prodotti agricoli sono rimasti sostanzialmente stabili, tuttavia, la quota di importazioni dell’Ucraina è diminuita dal 6,7% al 5% a causa della scadenza delle misure di facilitazione degli scambi che erano state precedentemente concesse per i prodotti agricoli.

Nel 2025 l’Ue ha esportato 131 milioni di tonnellate di prodotti agricoli e ne ha importate 154 milioni e, tra il 2015 e il 2025, il volume totale degli scambi ha registrato un tasso di crescita medio annuo dello 0,9%. Le importazioni sono aumentate dell’1,8% all’anno, mentre le esportazioni sono diminuite dello 0,1%.

Le esportazioni di vino (e prodotti a base di vino), come già raccontato da WineNews analizzando il “Monitoring Eu Agri-Food Trade” di fine anno, il report della Commissione Europea, si sono attestate a 16,4 miliardi di euro, in calo del -6%.

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